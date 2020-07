Crucoli, l’architetto Cataldo Librandi eletto Coordinatore cittadino di Rinascita e Cambiamento

Il tecnico torrettano era stato eletto tra le fila della minoranza alle ultime elezioni amministrative del 2004

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

venerdì 31 Luglio 2020.

Cataldo Librandi

CRUCOLI – Da mercoledì 29 luglio,

Cataldo Giovanni Librandi, architetto, classe 1972, è ufficialmente il

Presidente Coordinatore del nuovo Comitato Direttivo di Rinascita e

Cambiamento, il movimento civico nato nel 2014 a sostegno dell’omonima lista

guidata dall’allora candidato a sindaco Michelangelo Greco e poi sconfitta

dalla coalizione avversaria di centrosinistra.

La scelta di questa nuova figura

all’interno del movimento, si legge in una nota stampa a firma dello stesso neo

Presidente, nasce dalla crescente volontà maturata negli ultimi due mesi in cui

si sono tenuti diversi e sempre più partecipati incontri tra sostenitori ed

attivisti di Rinascita e Cambiamento, nella prospettiva di una imminente ed

impegnativa campagna elettorale che porterà alle prossime competizioni

amministrative per l’elezione del nuovo consiglio comunale di Crucoli.

Come dicevamo, dunque, nella

serata del 29 luglio scorso, l’architetto Librandi, che tra l’altro sei anni fa

era stato eletto tra i banchi dell’opposizione, assieme al capolista Greco,

all’ing. Gianfranco Gagliardi ed a Vincenzo Vulcano, è stato nominato all’unanimitÃ

al termine di una riunione nel corso della quale era stato costituito il

Comitato Direttivo, composto da una quindicina di attivisti, ma che, com’è

stato verbalizzato e sottoscritto, rimarrà aperto ad ulteriori integrazioni con

chiunque, all’interno del movimento, manifestasse la chiara volontà di

impegnarsi e farne parte.

“Nella prossima e prima riunione

del Comitato – conclude Librandi – verranno elette alcune cariche interne

necessarie per il regolare funzionamento dell’esecutivo.

