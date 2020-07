Pirlo riparte dalla Juve: un legame solido e una nuova avventura. E se Sarri…

La Redazione24

,

venerdì 31 Luglio 2020.

Pirlo riparte dalla Juve: un legame solido e una nuova avventura. E se Sarri…

Oggi Andrea sarà presentato come tecnico dell’Under 23 bianconera. E potrebbe diventare un fantasma per l’allenatore della prima squadra, come Xavi per Setien



