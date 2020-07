Silverstone, HÃ¼lkenberg sulla Racing Point al posto di Perez

Silverstone, HĂĽlkenberg sulla Racing Point al posto di Perez

La Redazione24

,

venerdì 31 Luglio 2020.

Silverstone, Hülkenberg sulla Racing Point al posto di Perez

Il pilota tedesco in Gran Bretagna ha avuto esito negativo del suo tampone e sostituirà il messicano che ieri è stato trovato positivo al coronavirus. Checo: “Il momento più triste per me. Non ho sintomi”



