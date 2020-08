Ciano-gol, il Frosinone acciuffa i playoff. Avanti l’Empoli, fuori Pisa e Salernitana. Cosenza salvo

Nella lotta per salire in A, Spezia e Pordenone già in semifinale, nei quarti Cittadella-Frosinone e Chievo-Empoli. Playout Perugia-Pescara (però il Trapani spera ancora…)

Nella lotta per salire in A, Spezia e Pordenone già in semifinale, nei quarti Cittadella-Frosinone e Chievo-Empoli. Playout Perugia-Pescara (però il Trapani spera ancora…)



