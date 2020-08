CR7 non convocato per l’ultima sfida con la Roma. Immobile vince la Scarpa d’oro

sabato 01 Agosto 2020.

CR7 non convocato per l’ultima sfida con la Roma. Immobile vince la Scarpa d’oro

Il portoghese non giocherà, deve quindi rinunciare alla classifica marcatori e alla Scarpa d’oro



