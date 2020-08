De Simone (FdI Crotone): Basta spreco di denaro pubblico. Dell’Aquila si dimetta

E’ quanto afferma nella nota Michele De Simone, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’italia

La Redazione

Crotone,

sabato 01 Agosto 2020.

Nè

gli addetti ai lavori nè tutta la stampa hanno dato il giusto risalto

alla scelta del Facente Funzioni Presidente della Provincia di Crotone

di nominare il nuovo capo gabinetto spostando il precedente nel ruolo di

capo segreteria.

Le motivazioni sottese alla scelta riportate nel decreto presidenziale n.37/2020 erano dettate dalla “… necessitĂ

di modificare l’intero assetto organizzativo dell’Ufficio di

Presidenza, al fine di avere una struttura pĂą funzionale alle esigenze

del Presidente”.

Abbiamo

ritenuto, e continuiamo a ritenere, che tale scelta fosse inopportuna

perchè fatta a ridosso di importati competizioni elettorali che

interesserano Crotone e guarda caso Cirò Marina, dove il Facente

Funzioni concorrerĂ alle elezioni come candidato Sindaco del centro

sinistra.

Abbiamo

ritenuto, e continuiamo a ritenere, che tale scelta fosse il tentativo

di favorire l’avvicinamento tra il PD (o una parte di esso) e i

DemoKRatici (e così è stato).

Ma

al danno si unisce la beffa. Infatti con determina dirigenziale n. 392

del 29/07/2020 adesso conosciamo anche quanto costa l’operazione

elettorale messa in piedi da Dell’Aquila e dal PD (non sappiamo se

quello ufficiale o quello ufficioso).

Si

legge infatti che la spesa per l’incarico di capo gabinetto del

presidente è pari ad euro 106.253,74 mentre quella per il capo

segreteria è pari ad euro 83.871,34.

Insomma

per un Ente soppresso dalla legge Del Rio, che di fatto è stato

svuotato delle funzioni piĂą importanti, una bella sommetta per

accontentare gli amici di partito.

Tali atti screditano ulteriormente la classe politica agli occhi dei cittadini, che pretendono risposte e meritano rispetto.

Crotone

continua ad essere la penultima provincia italiana per qualitĂ della

vita, e non lo dice Fratelli d’Italia, lo dicono le statistiche e

soprattutto lo dice la realtĂ .

La

politica è altro rispetto alle semplici elargizioni di prebende, ed

oggi come non mai questo territorio non si può permettere sprechi di

denaro. Ogni centesimo deve essere speso in servizi, in infrastrutture,

in innovazione tecnologica. I costi della poltica diretti ed indiretti

devono essere ridotti e non aumentati senza alcun controllo.

Pretendiamo

che la determina di nomina e la determina di spesa siano ritirate, e

che contestualmente Giuseppe Dell’Aquila rassegni le dimissioni. Un

facente funzioni, che si trova ad essere guida della Provincia per un

caso fortuito (e giudiziario), e per un emendamento che ha spostato le

elezioni, non si può permettere di usare il ruolo per il proprio

tornaconto incurante dei bisogni effettivi dei cittadini dei 27 comuni

della nostra Provincia.

