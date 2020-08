Elezioni comunali di Strongoli: la Comunità MASCI lancia un appello ai futuri amministratori

Elezioni comunali di Strongoli: la ComunitĂ MASCI lancia un appello ai futuri amministratori

La Caritas Diocesana di Crotone interpreta la ripartenza, e la nuova fase che si è aperta in Italia in seguito all’emergenza sanitaria e alla crisi economica e sociale, in termini comunitari e partecipativi

La Redazione

Strongoli,

sabato 01 Agosto 2020.

Solo infatti se ci si confronta con le nuove sfide come comunitĂ si può sperare di uscire dalla crisi migliori, arricchiti da un’esperienza che saprĂ tirar fuori lo spirito di resilienza, la creativitĂ e le enormi potenzialitĂ del popolo italiano. Ci ricordava papa Francesco, nei giorni piĂą bui dell’emergenza sanitaria, che nessuno si salva da solo, ci si salva e si va avanti solo tutti insieme L’approccio comunitario e partecipativo si declina anche nella risposta alle sfide dettate dai flussi migratori e nelle azioni volte a favorire un’integrazione che sia opportunitĂ per chi è accolto ma anche per chi accoglie. Nasce quindi anche a Crotone il progetto APRI. Apri è un’iniziativa nazionale di Caritas Italiana finalizzata a creare migliori condizioni di integrazione per i migranti rafforzando il loro percorso di autonomia e sensibilizzando le comunitĂ all’accoglienza del prossimo. Nel territorio di Crotone dieci migranti e nuclei familiari saranno coinvolti in un processo di inclusione sociale che vedrĂ al centro la comunitĂ : parrocchie, istituti religiosi, famiglie giovani, etc… I migranti saranno infatti accompagnati nel loro processo di integrazione da tutor che li supporteranno accompagnandoli nel processo di integrazione e inserimento comunitario. Una nuova modalitĂ di accoglienza che permette alle persone di sperimentarsi direttamente nell’incontro confronto con fratelli e sorelle provenienti da contesti e culture differenti. Un modo nuovo di creare “comunità ” realmente inclusive, partecipate, solidali perchĂ©: l’accoglienza fa bene a chi la fa e a chi la riceve.

Per maggiori info sul programma, per forme di sostegno e partecipazione alle attivitĂ contattare: caritascrotone@libero.it

