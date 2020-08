Il piano Pirlo, l’investitura di Agnelli: “Un giorno in A”. E sullo scudetto non cita Sarri…

La Redazione24

,

sabato 01 Agosto 2020.

Il piano Pirlo, l’investitura di Agnelli: “Un giorno in A”. E sullo scudetto non cita Sarri…

Il presidente bianconero, presentando il nuovo tecnico dell’U23, traccia un progetto alla Zidane: “L’auspicio è che si prepari per la prima squadra”. Applausi per il titolo solo per Nedved, Paratici e Cherubini



