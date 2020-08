Leclerc felice: “Grandissima soddisfazione”. Vettel deluso: “Mi è mancato il ritmo”

Leclerc felice: "Grandissima soddisfazione". Vettel deluso: "Mi è mancato il ritmo" Il monegasco felice per il quarto tempo in qualifica: "Non me l'aspettavo, ma è importante domani. Stroll? Non l'ho visto". Seb: "Tenterò di tutto per recuperare in gara"

sabato 01 Agosto 2020.

Il monegasco felice per il quarto tempo in qualifica: “Non me l’aspettavo, ma è importante domani. Stroll? Non l’ho visto”. Seb: “Tenterò di tutto per recuperare in gara”



