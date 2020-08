Lione, Garcia punta la Juve: “Obiettivo quarti, se miglioriamo in attacco…”

La Redazione24

,

sabato 01 Agosto 2020.

Lione, Garcia punta la Juve: “Obiettivo quarti, se miglioriamo in attacco…”

Dopo la sconfitta ai rigori con il Psg nella finale della Coppa di Lega è fuori dal giro europeo per la prima volta da ‘97, a meno che non elimini i bianconeri e vada poi a vincere la Champions. Per la sfida del 7 agosto ai dubbi su Koné, si aggiunge l’infortunio alla schiena di Tatarusanu



