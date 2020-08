Al via Rame2020: 3 giorni di festival tra Melissa e Torre Melissa, teatro e arti performative

Quest’anno Teatro Ebasko si è aperto alla dimensione del festival itinerante che trasformerà le strade, le piazze e le attrazioni turistiche in luoghi di spettacolo

Torre Melissa e Melissa,

domenica 02 Agosto 2020.

RaMe2020 è un festival di teatro e arti performative. Nasce dall’esperienza della residenza culturale Ra.Me. – Le Radici del Mediterraneo, a partire dal 2017 a Melissa. Quest’anno Teatro Ebasko si è aperto alla dimensione del festival itinerante che trasformerà le strade, le piazze e le attrazioni turistiche situate tra l’antico borgo di Melissa e il lungomare di Torre Melissa in luoghi di spettacolo, dove la comunità potrà riunirsi e prendere parte alle attività artistiche non soltanto come semplici spettatori, ma come partecipanti attivi. Questo esperimento, in accordo e con il patrocinio del Comune di Melissa, è la naturale evoluzione della formula della residenza culturale Ra.Me. – Le Radici del Mediterraneo.

Il tema scelto da Teatro Ebasko per questa edizione è “la Resistenza: resistere significa per il gruppo continuare a imprimere attraverso il teatro e l’arte, in ogni luogo possibile, in ogni persona incontrata, l’idea che l’uomo possa emancipare la sua natura e diventare un individuo cosciente della comunitĂ , in grado di tendere all’infinito. Tutta la produzione spettacolare di Teatro Ebasko mira a creare degli accostamenti contrastanti, come un piccolo borgo arroccato e incastrato nella roccia delle sue convinzioni che, trasformandosi in tante piccole barche,decide di affrontare le insidie del mare aperto per godere del senso di libertĂ .

Quello che Teatro Ebasko vuole lasciare al termine di questa esperienza è il valore del creare comunitĂ , condividere culture e raccontare storie archetipiche. L’antico borgo calabrese e le campagne circostanti ospiteranno un percorso artistico e culturale alla scoperta delle antiche tradizioni del Mediterraneo, riqualificando, attraverso questi, un territorio sfavorito dal progresso economico e dall’andamento dei flussi migratori.

PROGRAMMA

Dal 3 al 9 agosto Teatro Ebasko ospiterà la Residenza culturale negli spazi di “Casa Kyma”, dove verranno accolti 15 partecipanti ai laboratori teatrali. Giovedì 6 agosto, alle 22, i partecipanti si esibiranno, insieme ai membri della banda musicale di Melissa, in una parata/spettacolo nell’Area Festival, al campetto della Scuola Media di Melissa. Sarà un’occasione di incontro con la comunità che anticipa il festival vero e proprio.

Venerdì 7 agosto, alle 19.30, si inizia in Area Festival con la proiezione deldocu-film “E poi si vede” di Domenico Pizzulo (Humareels) sul tema dello spopolamento dei piccoli paesi del Sud Italia. A seguire, verrà offerta la cena e tutti insieme ci si sposterà al Museo Treccani per la Cerimonia d’apertura, dove parleranno il direttore artistico di RaMe2020, Simone Bevilacqua, e il sindaco del Comune di Melissa. Al termine, andrà in scena a Piazza del Popolo “Fragalà ”di Teatro Ebasko e “Tamburo è Voce…Battiti di un Cantastorie”di Nando Brusco, un viaggio nella cultura popolare e nella memoria orale della che rivivono nel cerchio magico del tamburo.

Sul Lungomare di Torre Melissa Lina Della Rocca in “I sogni di Gelsomina” (Teatro Ridotto), vestirà i panni di Gelsomina, una lustrascarpe napoletana dallascorza dura ed il cuore tenero che con la sua grazia e leggerezza,porterà i bambini allascoperta del suo mondo fantastico utilizzando la narrazione,la danza e la musica.

Successivamente, ci introdurremo nello scenario dantesco di “Frammenti Divini di un Viaggio in Inferno”(Teatro dell’Albero)con la rielaborazione di Mario Barzaghidei primi otto canti dell’Inferno dantesco.

Le parole ed i pensieri di otto donne che hanno deciso di condividere le loro storie ed esperienze nella lotta al tumore al seno, portando alla luce i loro ricordi di bambine,donne e mamme, sono il cuore dell’ultimo spettacolo della giornata, “La Beatrice” (Linee Libere).

L’ultimo giorno di RaMe2020 si svolgerĂ sul Lungomare di Torre Melissa con Giulio Votta ne“Il Circo di Pongo”(Teatro Proskenion); “Dietro agli occhi” di Chiara Corbetta e“Restless” della Compagnia Icore di Bologna; in chiusura ci sarĂ lo spettacolo “Favole di sabbia: C’era una volta” della Compagnia teatrop. Per la sera del 9 agosto, Teatro Ebasko ha il piacere di salutare tutti gli ospiti del festival con una Cena collettiva, dove la comunità è invitata a partecipare ed è libera di portare piatti tipici locali da condividere.    Â

