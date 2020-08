Crotone: atto vandalico verificatosi sulla panchina dedicata al Giuseppe Parretta

Continuano gli atti vandalici contro l’Associazione Libere donne

La Redazione

Crotone,

domenica 02 Agosto 2020.

L’associazione Libere donne chiede l’attenzione delle istituzioni per l’ennesimo atto vandalico verificatosi il 31 luglio sulla panchina dedicata al Giuseppe Parretta vittima della criminalità organizzata di Crotone.

 Sono ignote le mani di chi ha imbrattato la panchina versando della “colla” o “glucosio” ( sostanza appiccicosa ) di cui non ne conosciamo l’entitĂ .Â

Sembra

che dia fastidio oltre all’operato che questa panchina sia diventata un

simbolo per l’intrattenimento ormai di tante donne che si recano

all’Associazione Libere donne per fare colloqui, nelle settimane

precedenti essa aveva giĂ esposto denuncia per altri episodi

verificatosi all’interno della stessa, in quanto sembra che abbia

ricominciato a dare fastidio l’operato e la frequenza dell’ associazione

che nei mesi del lockdown ha riaperto per assistere le famiglie in

difficoltĂ .

Innumerevoli

sono gli attentati e le minacce che l’associazione da quando aperta la

sede nel centro storico di Crotone ha subito e continua tutt’oggi, di

cui la tragedia del caro Giuseppe Parretta ,figlio del Presidente

Caterina Villirillo .

La panchina e la targa sono stati inaugurati durante l’anniversario della morte del ragazzo, diventando simbolo della lotta alla criminalitĂ

Organizzata,

in quanto rimanere in quel luogo dove i ricordi riaffiorano il dolore,

questo è un atto di coraggio che l’associazione ha voluto donare alla città .

Il

Presidente Villirillo fa un appello alle Istituzioni, chiedendo di non

sottovalutare le precedenti denunce in quanto l’associazione nel corso

di un mese ha raccolto piĂą di 15 interventi su donne e minori

maltrattati, pertanto si chiede sicurezza nei confronti della famiglia

Parretta, dei volontari e delle vittime che vengono a chiedere aiuto.

La panchina ha un significato molto importante “siediti e denuncia, noi ci siamo” !

Il

Presidente dichiara che non intende sottovalutare questo ennesimo

episodio che ancora una volta vuol essere uno sfregio e mancanza di

rispetto a chi ha perso la vita innocentemente.

