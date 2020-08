Gasperini: “L’Inter ci ha dato una bella sveglia in vista del Psg”

domenica 02 Agosto 2020.

Gasperini: “L’Inter ci ha dato una bella sveglia in vista del Psg”

Il tecnico: “Ora programmiamo il futuro. Non possiamo colmare il gap con la Juve, ma possiamo migliorare ancora. La decrescita felice non mi piace. Mandiamo tanti abbracci a Ilicic”



