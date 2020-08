Juve, la testa Ã¨ giÃ  alla Champions: fa festa la Roma, 3-1 in rimonta

Juve, la testa è già alla Champions: fa festa la Roma, 3-1 in rimonta

Juve, la testa è già alla Champions: fa festa la Roma, 3-1 in rimonta Apre Higuain, poi rimonta giallorossa con la rete di Kalinic e la doppietta di Perotti. I bianconeri cadono in casa in campionato dopo due anni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 02 Agosto 2020.

