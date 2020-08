Calabria LiltRoad 3, dal 21 al 24 agosto tre fitwalker in cammino per sostenere la prevenzione oncologica

Sulle strade della Calabria torna l’impresa tra sport e salute tutta al femminile , compiuta da tre istruttrici di Fitwalking, per promuovere la prevenzione oncologica

La Redazione

,

lunedì 03 Agosto 2020.

Per il terzo anno consecutivo in campo Calabria Lilt road, Fitwalking with cross experience. Tre donne, percorreranno a piedi, per quattro giorni, al passo della camminata veloce inventata dai gemelli olimpionici Maurizio e Giorgio Damilano, i 140 chilometri, la provincia di Crotone mappata on&off road. L’iniziativa, come si ricorderà era prevista per la scorsa primavera, posticipata all’estate a causa dell’emergenza coronavirus.

Un periplo a piedi per tracciare il territorio provinciale,¬†per sentieri e strade, nell‚Äôentroterra crotonese per sostenere e diffondere ¬†il lavoro di prevenzione che la sezione provinciale della Lega Tumori fa nella provincia. Una missione che acquista ancora pi√Ļ valore in questa fase di emergenza post Covid. A causa del Covid 19, infatti, la prevenzione oncologica ha subito una battuta d‚Äôarresto. Visite, diagnosi, biopsie, in questi mesi sono diminuite del 50%. √ą necessario, pertanto,sensibilizzare la popolazione, ma anche auspicare collaborazioni tra pubblico e privato per fronteggiare l‚Äôemergenza sanitaria oncologica creatasi in fase Covid.

Calabria¬†Lilt¬†Road¬†3 nasce ancora una volta in seno alla sezione provinciale di Crotone della Lega Tumori, sotto l‚Äôegida della Lilt nazionale, e interesser√† un percorso che partir√† da Mesoraca per giungere, attraverso vie pi√Ļ o meno battute, a Crotone.¬† Dal 21 al 24 agosto¬†si compir√†, ancora una volta, il grande viaggio per la salute.

In tutto saranno cinquei comuni toccati dal percorso, in quattro giorni di cammino.  La traversata a piedi incomincerà dalla città di  Mesoraca, per proseguire verso Castelsilano, passerà poi da San Nicola dell’Alto, scenderà verso Torre Melissa e  infine giungerà a Crotone, approdando sullo Ionio. 

Le protagoniste sono tutte donne. Perch√© la prevenzione oncologica √® percentualmente donna. Le donne sono¬†caregiver, portatrici di buoni e sani corretti stili di vita all’interno delle famiglie e della comunit√† e anche questa volta sono le prime a prendere atto di una doverosa necessit√†: coinvolgere nelle campagne di prevenzione e nel lavoro della sezione provinciale della Lega Tumori anche i comuni ai margini del territorio. Queste speciali ambasciatrici, accompagnate da un¬†coach¬†e da un infermiere, percorreranno l‚Äôhinterland¬†crotonese con lo scopo di promuovere le iniziative, il lavoro, l‚Äôappartenenza e la raccolta di fondi per finanziare gli screening che la¬†Lilt¬†di Crotone porta avanti ¬†nel proprio territorio.¬†

Il team di intrepide fitwalker è guidato Giuliana Spagnolo , Crotone, ideatrice del progetto. Consulente comunicazione e marketing, istruttrice di Fitwalking e Fitwalking Cross, Personal Trainer, WALKin Trainer, Tecnico Fidal di l livello e cintura nera assistente istruttore di Krav Maga. Dal 2015 guida il gruppo di cammino per la lega tumori, sezione provinciale di Crotone ; Francesca Capelloni, milanese di nascita risiede attualmente a Chiavari. Laureata in Lettere Moderne è guida turistica, istruttrice di Fitwalking, Fitwalking Cross e Fitness per Senior ha costituito Fitwalkingschool Chiavari. Appassionata di corsa in montagna e trekking. Roberta Bruscoli, milanese di nascita maremmana di adozione. Ama definirsi Interior Design in standby ma

Istruttore di camminata sportiva in¬†action. Dopo aver riconquistato il proprio benessere psicofisico attraverso il cammino decide di condividere la sua esperienza con le altre persone. Crea a Grosseto Walking¬†and the City, l‚Äôobiettivo √® riprendersi attraverso corretti stili di vita i propri spazi cittadini, per stare bene insieme. Istruttore di¬†Fitwalking,¬†Fitwalking¬†Cross,¬†Walking¬†Trainer, Istruttore FIDAL¬†I¬į¬†livello e insegnante di Posturale.

Visto l’importanza della finalit√†, il progetto conter√† su una fitta rete di sostenitori: nasce patrocinato dalla LILT nazionale e da¬†Map¬†Italia srl, detentrice del marchio¬†Fitwalking¬†l’Originale, e conta sul supporto di un preparatore atletico d’eccezione : Giorgio¬†Garello ,¬†trekker¬†esperto di montagna per la testata¬† Correre , pi√Ļ volte convocato dalla FIDAL come supporto alla nazionale di¬†Trail¬†e¬†Ultratrail.

Hanno già aderito a sostegno di questa impresa: i comuni di Mesoraca, Castelsilano, San Nicola dell’Alto, Melissa, Gerardo Sacco , da sempre pilastro di sostegno per la LILT, di cui è anche socio onorario,  Confcommercio Crotone, Map Italia Srl, detentore del marchio Fitwalking,    Gal Kroton , cooperativa Bioagrizoo, I Greco, ospedali riuniti, ZEUS, Violauto, Lega Navale italiana sez. di Crotone, Idemedia.  Media partner di Calabria Lilt Road 3 la testata leader di settore  Camminare ,e Sport donna.

