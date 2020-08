Cirò, Atto vandalico su statua generale Siciliani: minorenne ripreso dalle telecamere, atto non voluto ed accidentale

Il commento del sindaco Paletta

Cirò,

lunedì 03 Agosto 2020.

Nella notte, ignoti hanno danneggiato la statua dedicata alla memoria del generale di origini cirotane Domenico Siciliani, situata nella piazzetta della legalità adiacente all’ufficio postale.

Nella mattinata di oggi, con una nota del sindaco della città , Francesco Paletta, che ha così commentato sui social: “In merito al monumento in onore del generale Siciliani, trovato rotto ieri sera, mi corre l’obbligo di comunicare che dalla visione delle telecamere siamo riusciti a risalire alla persona (minorenne) ed anche grazie al padre che si è subito messo a disposizione per la riparazione dei danni. Si è trattato di un atto non voluto ed accidentale che, in ogni caso, mi induce a dire ai giovani di non sprecare il tempo in inutili e futili cose ma di rispettare sempre le cose che sono di tutti !

L’impegno ora è quello di sistemare in tempi brevi il monumento.”

