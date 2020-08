Super Sanabria regala la salvezza al Genoa: Verona in gita, abbattuto 3-0

lunedì 03 Agosto 2020.

Il paraguaiano segna una doppietta. In gol anche Romero (poi espulso) e per l’Hellas (e il Lecce) è notte fonda. Nicola esulta, il Grifone resta in A. Rosso anche per il tecnico gialloblù Juric



