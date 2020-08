Svanberg scappa, Zaza lo riprende: Bologna e Torino salutano con un pari

lunedì 03 Agosto 2020.

Svanberg scappa, Zaza lo riprende: Bologna e Torino salutano con un pari

Rossoblù avanti con lo svedese, al primo gol in Italia. Nella ripresa la punta granata firma l’1-1 con un tiro al volo spettacolare. Per Mihajlovic sono 300 panchine in Serie A



