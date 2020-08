Cirò Marina: Intercettati dalla Finanza barca a vela con a bordo 60 migranti, incagliata a Volvito

Le motovedette della Finanza stanno scortando il veliero a Crotone e l’arrivo è previsto intorno a mezzogiorno

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 04 Agosto 2020.

Nelle prime ore della mattinata odierna, si è registrato un tentativo di sbarco sulla spiaggia di Cirò Marina, zona Volvito. Intercettata dalla Guardia di Finanza una barca a vela con a bordo 60 migranti incagliata sulla spiaggia.

Cinque migranti si sono tuffati in acqua e sono arrivate a riva a nuoto e sono state soccorsi dalla Guardia Costiera, Polizia e Carabinieri. Sul posto anche l’unitĂ della Croce Rossa per il trasferimento dei cinque a Crotone.

Le motovedette della Finanza stanno scortando il veliero a Crotone e l’arrivo è previsto intorno a mezzogiorno. I migranti saranno trasferiti al CARA Sant’Anna, il Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, dove saranno posti in quarantena per le norme anticovid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA