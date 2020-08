Elezioni Amministrative 2020: il Partito Democratico di Strongoli per il Centro Sinistra

La nota del Partito Democratico di Strongoli

La Redazione

Strongoli,

martedì 04 Agosto 2020.

“Il Partito democratico affida agli organi di partito e alla

partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le

decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico , l’elezione delle

piĂą alte cariche interne , la scelta delle candidature per le principali

cariche istituzionali”.

E’ alle regole dello statuto, come membri del

consiglio direttivo del circolo di Strongoli eletti all’ unanimità nella mozione Salvatore Codispoti segretario

in data 22.10.2017, che facciamo appello.

In un

momento in cui l’azione politica, ad ogni livello, sembra aver smarrito

qualsivoglia riferimento a ideali e programmazione, risulta quantomeno, di

fondamentale importanza, per quanto concerne la nostra compagine, sgomberare il

campo da ogni forma di incertezza ed ambiguitĂ : il Partito Democratico di

Strongoli alle prossime elezioni amministrative non presterĂ il fianco ad

accordi elettorali siglati da singoli componenti, con soggetti che non si

richiamano ai principi e valori progressisti ed egalitari del centro sinistra.

Tutt’altro, consapevoli del forte impulso che

si registra nella nostra cittĂ verso un progetto politico- amministrativo che

sia chiaro ed identitario, crediamo fortemente nell’idea di poter realizzare un

progetto che veda il Partito Democratico, nella sua veste di principale forza

partitica del territorio, protagonista nella costruzione di un contesto coeso e

allargato a tutte le forze progressiste del territorio, e che si presenti

rinnovato nei metodi e nei contenuti.

Max Weber distingueva due polaritĂ

dell’etica: quella dei principi e quella delle responsabilità . L’una riguarda

la premessa, l’altra le conseguenze dell’agire. La politica non può essere

basata sulla sola proclamazione dei principi ma bisogna praticarli ed attuarli

nel concreto tenendo sempre in debita considerazione la conseguenza delle

proprie scelte.

Crediamo nella politica alta, basata

sul dialogo e sul confronto delle idee e dei progetti, una politica che non sia

velleitaria e che non si riduca, come sempre succede, a ridosso di ogni

elezione amministrativa, a una contesa di gruppi organizzati che, quasi sempre,

mascherandosi sotto l’effige delle liste civiche, perseguono come unico scopo

quello di raggiungere e occupare posizioni di potere a discapito del bene

comune.

 Crediamo nel valore alto della politica, che consiste nella difficile impresa di concepire e attuare un programma fatto di priorità , tappe, risorse e regole da mettere in pratica nei diversi ambiti sociali, economici e territoriali e che guardi alle esigenze generale dei cittadini e non al singolo interesse personale.

12 membri del consiglio direttivo del Partito Democratico di Strongoli su 19 sottoscrivono il documento presentato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA