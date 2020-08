Gigio, garanzia dagli 11 metri sulle orme di Pagliuca e Handanovic

Gigio, garanzia dagli 11 metri sulle orme di Pagliuca e Handanovic Donnarumma è al primo posto per rigori parati in stagione nei 5 principali campionati europei. In carriera la percentuale è del 25%, vicina a quella dei più grandi specialisti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 04 Agosto 2020.

Gigio, garanzia dagli 11 metri sulle orme di Pagliuca e Handanovic

Donnarumma è al primo posto per rigori parati in stagione nei 5 principali campionati europei. In carriera la percentuale è del 25%, vicina a quella dei più grandi specialisti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA