Incidente questa mattina sul Lungomare di Cirò Marina, due feriti

Cirò Marina,

martedì 04 Agosto 2020.

Incidente nella mattinata di oggi, intorno alle 8:00, sul lungomare centro di Cirò Marina, nei pressi della Chiesa San Cataldo.

Un furgoncino per il trasporto del pane con due persone a bordo, per cause ancora d’accertare, ha impattato con un camion trasporto frutta, che andava a bassa velocitĂ .

Soccorsi i due a bordo del furgoncino dal personale del 118 con ambulanza per le prime cure.

Sul luogo del sinistro sono in corso i rilievi e gli accertamenti dei Carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, la Polizia locale per la viabilità e i Vigili del Fuoco come supporto.

