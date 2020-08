L’Inter è arrivata in Germania: contro il Getafe quanti tabĂą da sfatare

La Redazione24

,

martedì 04 Agosto 2020.

L’Inter è arrivata in Germania: contro il Getafe quanti tabù da sfatare

Dopo la bufera per le parole di Conte, la squadra cerca la giusta concentrazione per la gara di domani. I nerazzurri non vincono contro club spagnoli dal triplete e non hanno mai trovato un successo nello stadio dello Shalke



