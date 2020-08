Lukaku, Young, Godin, Eriksen: l’Inter di Coppa punta sul fattore esperienza

La Redazione24

,

martedì 04 Agosto 2020.

Per fare strada in Europa League serve il mestiere di chi ha combattuto mille battaglie a questo livello. Gli ex United sicuri del posto col Getafe, dubbio per difensore e trequartista



