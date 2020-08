Strongoli, Codispoti Segretario Pd: “Sosterremo progetto di Rinnovamento e discontinuità , no secco agli impresentabili”

È quanto afferma nella nota il segretario del partito democratico di Strongoli, Salvatore Codispoti

Strongoli,

martedì 04 Agosto 2020.

La nota stampa pubblicata a nome del partito Democratico di Strongoli nella giornata di oggi è un articolo fazioso, privo di ogni fondamento, un documento scritto da qualcuno col solo scopo di minare l’unità di un gruppo dirigente unito e coeso che punta ad un accordo politico con forze civiche già in campo”. È quanto afferma il segretario del partito democratico di Strongoli, Salvatore Codispoti. “La linea del direttivo è ormai segnata, dopo la rinuncia dell ing Luigi Costantino non possiamo che prenderne atto e adoperarci tutti affinché si costituisca una lista rinnovata e competente capace di amministrare per i prossimi 5 anni”.” È giusto e doveroso che il partito intervenga sotto richiesta del direttivo,conclude Codispoti, sento l’obbligo di dover sostenere un progetto politico, perchè come già detto più volte e in più occasioni, pur di garantire un posto al sole a qualche impresentabile si vuole trascurare la direttiva del segretario Iacucci “rinnovamento e discontinuità ,”oltre a ciò va chiarito che serve la giusta competenza per portare a termine tutte le opere incompiute e riuscire a sbloccare molte infrastrutture ad oggi bloccate dalla burocrazia e da un ente commissariato da quasi 3 anni”.

