Tromba d’Aria sulle colline di Cirò avvistata dalla spiaggia di Cirò Marina

Probabilmente è avvenuto nell’entroterra del cirotano

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 04 Agosto 2020.

Mostra il vortice che passa nel cielo, non ha colpito per fortuna il paese di Cirò ma solo le campagne.

Ecco un video girato dalla spiaggia con uno smartphone, mostra il passaggio del vortice che ha stupito e anche un po’ allarmato i cirotani e turisti in vacanza ma, che per fortuna non ha prodotto danni, almeno non ad edifici o persone. La tromba d’aria poi si è esaurita.

