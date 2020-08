Cirò: la storia di Gino Colicchio su YouTube

L’intervista di Alessandra Carelli a Rino Colicchio, fratello di Gino, organizzata da Salvatore e Domenico Blefari

LaRedazione

Cirò,

mercoledì 05 Agosto 2020.

È uscita solo 4 giorni fa su YouTube la storia del Mitico Cantante calabrese, Gino Colicchio.

Il celebre Artista era l’ Ugola d’oro di Cirò, una delle voci più note e importanti del Crotonese.

Non era soltanto un Grande Artista dalla voce ineguagliabile ma una persona umile, altruista, buona. Gino era l’amico di tutti, sapeva farsi volere bene e non si sentiva superiore a nessuno.

Infatti i suoi fan, nonché, i suoi allievi Salvatore Blefari e Domenico Blefari con tanta determinazione hanno organizzato l’intervista presente su YouTube e anche il memorial che si terrà a Cirò il giorno 13 agosto, in piazza.

L’ evento sarà presentato da Mimmo Arena e Alessandra Carelli con la partecipazione di tanti artisti locali che vogliono omaggiare le canzoni e le cover degli artisti preferiti di Gino.

Si ringrazia il sindaco di Cirò, Francesco Paletta, per aver dato l’autorizzazione nel rispetto delle regole.

