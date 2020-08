Cirò Marina: nuovi vasi ornamentali per le nostre vie, Città Pulita ne inserisce 14

L’associazione Città Pulita coinvolge nuovi imprenditori

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 05 Agosto 2020.

Ora in CittĂ ci sono nuovi vasi con piante ornamentali

inseriti per abbellire le nostre vie, l’idea è partita dall’associazione CittĂ

Pulita che ha coinvolto l’imprenditore Enzo Sestito delle Cantine Il Brigante

che, dopo aver adottato la rotonda di Via Togliatti, ha dato la sua

disponibilitĂ ad offrine dieci.

Anche l’imprenditore Gianni Giordano ne ha offerte quattro,

una bella sinergia in favore del decoro urbano della nostra cittadina.

Quasi tutte le piante sono state fornite dalla stessa

associazione che le coltiva autonomamente, mentre alcune sono state regalate da

cittadini generosi. Un percorso virtuoso che permette di realizzare interventi

importanti a costo zero il Comune.

CittĂ Pulita ringrazia tutti gli interlocutori che hanno

reso possibile quest’altro intervento e l’amministrazione comunale per la

fiducia che accorda oramai da sette anni

