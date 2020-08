Crotone elezioni amministrative 20-21 settembre 2020 è partita la campagna elettorale a pieno ritmo

La madre che deve partorire il candidato Sindaco della coalizione Pd/Impegno comune non ha ancora terminato la gravidanza

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

mercoledì 05 Agosto 2020.

Tutti i candidati Sindaco, quelli giĂ scelti e presentati dalle varie

coalizioni, o movimento, e che hanno giĂ aperto la campagna elettorale subito

dopo l’ufficialità della nomina, dichiarano di avere accettato di scendere in

campo per contribuire in prima persona alla rinascita della CittĂ di Pitagora.

Un tempo, non molto lontano, Crotone era considerata l’Isola felice della Calabria

e del Sud. Il tessuto occupazionale crotonese, grazie agli insediamenti

industriali, era ai massimi livelli e rappresentava la valvola di sfogo occupazionale

dell’intera Provincia. Trasporti e servizi in genere erano considerati soddisfacenti

dai crotonesi, stessa cosa a proposito dell’impiantistica sportiva in grado di

soddisfare tutte le competizioni agonistiche. L’industria agricola, in

particolare casearia, in continua espansione grazie alla qualitĂ dei prodotti.

Tutte queste positivitĂ che Crotone possedeva non molto tempo fa, ancora oggi

sono presenti nel vivere quotidiano dei cittadini e si domandano se un giorno gli

sarĂ restituito il mal tolto. Eventi ben conosciuti anche da coloro che oggi

sono impegnati in politica e lo erano quando è iniziato, e poi si è affermato, il

declino di Crotone.

Il candidato Sindaco della coalizione che fa capo ad Enzo Sculco, Danilo Arcuri,

è stato assessore dal 2009/2012 con Peppino Vallone primo cittadino, Flora

Sculco consigliere comunale e poi consigliere regionale nella passata consiliatura

ed ancora nell’attuale, Enzo Sculco consigliere

regionale. Tra chi sponsorizza Arcuri, il prof. Carmine Talarico giĂ Sindaco della

cittĂ capoluogo e poi primo presidente della Provincia di Crotone eletto dal

popolo per due mandati.

Si attende il nome del candidato Sindaco della coalizione Pd/Impegno comune,

anche lui sarĂ sostenuto da politici impegnati nelle Istituzioni, sia

attualmente, sia nel breve passato.

Lo spessore politico (presente e passato) di queste persone dovrebbe

rappresentare un valore aggiunto per risollevare la cittĂ se saranno scelti dai

crotonesi per amministrarla.

La domanda nasce spontanea per tutti i candidati Sindaco: da quali settori dovrĂ

ripartire la ripresa della CittĂ ? Quali settori saranno in grado di recuperare

la perdita di 5.500 (cinquemilacinquacento) posti di lavoro? Senza lavoro non

esiste sviluppo.

Non si metta in evidenza l’Antica Kroton che è dal dicembre 2013, Giuseppe

Scopelliti presidente della Calabria, che se ne parla e mai iniziano i lavori. Quando

Crotone riavrĂ una stazione efficiente dove recarsi per prendere un treno ad

alta velocità con destinazione una qualsiasi città del Nord? Quando dall’aeroporto

di Crotone gli aerei atterreranno e decolleranno come un tempo non molto

lontano? Quando Crotone tornerĂ a essere una cittĂ pulita? Si fanno incontri/riunioni

quotidiani tra i candidati Sindaco con le rispettive coalizioni (ieri

pomeriggio è stata la volta del candidato Danilo Arcuri incontrare i candidati

delle liste che lo sosterranno).

Il Pd si è incontrato con l’area “Impegno comune” per sottoscrivere l’accordo

comune per le prossime elezioni amministrative, ma ancora non è stato

annunciato il nome del candidato Sindaco: occorre pazientare qualche giorno “la

madre che lo deve partorire non ha completato il ciclo della gravidanza”. Una campagna

elettorale giĂ scritta per tutti i candidati Sindaco, basta annunciare da quale

settore Crotone sarĂ in grado di tornare straordinaria. Il solo cielo blu non

basta a ridare ai crotonesi la certezza del futuro.

