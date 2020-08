Crucoli, definito il coordinamento di Rinascita e Cambiamento

Assegnate anche le cariche di vice presidente coordinatore per Crucoli, segretario, cassiere e addetto stampa

Nunzio Esposito

,

mercoledì 05 Agosto 2020.

Prosegue sempre piĂą intensa

l’attività di riorganizzazione e di incontri a cura di Rinascita e Cambiamento,

in vista delle prossime elezioni amministrative per il comune di Crucoli.

Lo rende noto un comunicato

stampa diramato in queste ore dal movimento politico amministrativo che solo

pochi giorni fa aveva nominato Presidente Coordinatore l’architetto Cataldo

Librandi, già consigliere comunale di minoranza dal 2014 assieme all’allora

candidato a Sindaco, Michelangelo Greco, ed agli altri suoi colleghi di lista

Vincenzo Vulcano e l’ing. Gianfranco Gagliardi.

Lunedì scorso, 3 agosto, nei

locali messi a disposizione da un imprenditore locale, si è quindi tenuto un partecipato

incontro, nel rispetto del distanziamento e delle vigenti norme anti Covid-19,

al quale erano presenti attivisti, sostenitori e simpatizzanti del movimento

stesso, oltre ad alcuni cittadini e villeggianti, invitati dallo stesso

Librandi per eventualmente esprimere le proprie considerazioni e suggerimenti

sulle criticitĂ e sulla situazione attuale che interessa il nostro territorio.

Tra questi, il signor Giovanni,

proveniente da Mondillo (Napoli), che da anni trascorre le vacanze con la

propria famiglia nella nostra localitĂ di mare. Tralasciando le varie

problematiche emerse in questo anno e legate soprattutto al lockdown dei mesi scorsi,

il turista campano ha parlato di un continuo degrado ed abbandono di Torretta,

che prosegue oramai da anni, sottolineando “la mancanza di servizi, le rare

manifestazioni estive che vengono realizzate, un degrado urbanistico legato

alle strutture balneari che certamente non aiutano a dare una visibilitĂ al

paese e soprattutto una spiaggia che ogni anno per “magia” sparisce.”

“Inoltre – ha aggiunto Giovanni,

che si è detto legato a questo paese per la cordialità e la gentilezza degli

abitanti del posto, – dopo i primi giorni di riposo desidererei anche io con la

mia famiglia assistere a eventi estivi, conoscere meglio il territorio

limitrofo, ma mancano guide illustrative, c’è poca promozione dei prodotti

locali e soprattutto assenza totale di attrattive verso i giovani turisti, e

non mi riferisco solo a discoteche o locali simili, ma anche ad altre attivitĂ

che possono essere legate al vostro splendido mare. Certamente, se il prossimo

anno le condizioni saranno le stesse degli ultimi anni, a malincuore trascorrerò

le vacanze altrove.”

A seguire ha preso la parola Giuseppe

Labonia, torrettano doc (come ha tenuto a precisare egli stesso), che risiede a

Milano per lavoro ma che non ha mai (volutamente) reciso il suo fortissimo

legame col paese d’origine: “Condivido in pieno le affermazioni di Giovanni –

ha detto – ma, rispetto a lui, io Torretta c’è l’ho nel cuore, torno spesso qui

e mi tengo sempre informato delle vicende locali, ma ormai da anni non leggo e

non vedo una notizia positiva su Crucoli e Torretta. Ho sempre pagato le tasse

come certamente tantissimi nostri compaesani emigrati, però non vogliamo avere

la sensazione di essere solo dei contribuenti per il bilancio del Comune ma

anche di far parte integrante di un programma di sviluppo serio che nel corso

degli anni potrĂ e dovrĂ portare

sicuramente risultati positivi. A queste condizioni sarò io il primo a

sostenere e far sostenere un buon piano di sviluppo del nostro territorio.”

Ha poi preso la parola il

Presidente Librandi: “Dalle testimonianze raccolte oggi dai nostri invitati –

ha esordito – ci rendiamo effettivamente conto della situazione in cui versa il

nostro paese. Ascoltare queste lamentele dagli amici o dai vicini di casa,

oramai, e routine quotidiana, ma ascoltarle da persone che non conosciamo o che

ci guardano attraverso i social deve farci infuriare e riflettere.”

“Rinascita e Cambiamento – ha poi

aggiunto – con il nuovo percorso iniziato da un paio di mesi intende riproporsi

innanzitutto ascoltando ed incontrando la gente comune, le associazioni, le

categorie commerciali ed imprenditoriali, persino forze politiche diverse che

condividano il progetto di un nuovo modo di amministrare il Comune. Non a caso

abbiamo appositamente azzerato e riformulato tutte le cariche interne, mettendo

al primo posto l’elaborazione di un programma che sarà solo a servizio dei

cittadini e nel quale tutti i cittadini devono ritrovarsi al di lĂ delle varie

esperienze o provenienze politiche. Pertanto chiunque fosse interessato a

proporre nuove idee, a valorizzare un progetto appena avviato, nonché a

impegnarsi in prima persona assieme a noi, può tranquillamente interloquire con

il sottoscritto o attraverso i vari componenti del Coordinamento. Parola

d’ordine di Rinascita e Cambiamento è ASCOLTARE.”

da sinistra, Librandi, Liotti e Aiello

Ed a proposito di Coordinamento, al termine dell’incontro è stato definito l’ufficio di Segreteria, che affiancherà il Presidente Librandi, nelle persone di Giuseppe Liotti, vicepresidente e coordinatore responsabile per Crucoli, Giuseppe Vincenzo, Segretario, Luigi Aiello, Cassiere, Annunziato Esposito, Addetto Stampa, Pasquale Turco e Saverio Punelli, componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Il Coordinamento è inoltre

composto da: Antonio Sestito, arch. Pasquale Turco, Avv. Donato Greco, Donato

Minicò, Francesco Lamotta, Franco Zannino, Laura Procopio, Michelangelo Greco,

Stefano Cidone e Vincenzo Gagliardi.

In ultimo è stato annunciato che

a breve verrĂ avviato il tesseramento sostenitori ed aperta una propria sede a

Torretta.

