I "paletti" di Suning a Conte: dialogo sui rinforzi, ma basta sfoghi in tv Il presidente Steven Zhang spiegherà al tecnico che l'Inter non tollererà più atteggiamenti di sfida. Senza intesa inevitabile la risoluzione del contratto: Allegri già allertato in via informale

mercoledì 05 Agosto 2020.

I “paletti” di Suning a Conte: dialogo sui rinforzi, ma basta sfoghi in tv

Il presidente Steven Zhang spiegherà al tecnico che l’Inter non tollererà più atteggiamenti di sfida. Senza intesa inevitabile la risoluzione del contratto: Allegri già allertato in via informale



