Le Scuole in Calabria riapriranno il 24 settembre

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 05 Agosto 2020.

L’Assessorato regionale all’istruzione della Regione Calabria, guidato dall’Assessore Sandra Savaglio e dal Dirigente Generale Sonia Tallarico, ha trasmesso il Calendario scolastico all’Ufficio scolastico regionale e ai sindacati, dove, hanno 5 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.

Per gioved√¨ 24 settembre √® previsto l’inizio delle attivit√† didattiche per le scuole dell’infanzia, primo ciclo e secondo ciclo di istruzione statali e paritarie del territorio regionale.

Il termine delle lezioni √® fissato per giorno 12 giugno 2021, invece per le scuole dell’infanzia il 30. Complessivamente sono stati previsti 202 giorni di lezione.

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali nei seguenti giorni:

2 novembre – commemorazione defunti

7 dicembre – ponte

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021 Рfestività natalizie

dal 1 aprile al 6 aprile 2021 – vacanze pasquali

Adesso si attender√† l’ufficio scolastico regionale per fornire il parere decisivo.

