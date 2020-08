Andrea Correggia, candidato a Sindaco: il M5S a Crotone correrà da solo

Andrea Correggia, candidato a Sindaco: il M5S a Crotone correrร da solo

La dichiarazione di Andrea Correggia candidato a Sindaco di Crotone del MoVimento 5 Stelle

La Redazione

Crotone,

giovedรฌ 06 Agosto 2020.

“Anche a Crotone come a Reggio Calabria, ๐—ถ๐—น ๐— ๐Ÿฑ๐—ฆ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ผ!Questa volta, non รจ stata nostra volontร ma la scelta degli altri.Anche noi, come gli attivisti di Reggio Calabria, ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜‚๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ (solo alcune) ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€.

๐—œ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ผ, per come lo abbiamo chiesto noi, ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐˜€๐˜‚ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ณ๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€.Per tutta risposta cosa ci veniva chiesto?Se io fossi stato disponibile a fare un passo indietro come candidato sindaco per favorire la nascita di una coalizione!La risposta รจ stata sempre la stessa, โ€œ๐™Ž๐™„โ€!

Il โ€œ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐโ€ perรฒ doveva tradursi in un passo in avanti della proposta elettorale, in realtร la discussione finiva lรฌ…Lโ€™epilogo, invece, รจ stato sempre lo stesso.

๐‘จ๐’๐’๐’‚ ๐’‡๐’Š๐’๐’†, ๐’’๐’–๐’๐’Š๐’„๐’ ๐’‘๐’‚๐’”๐’”๐’ ๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’†๐’•๐’“๐’ ๐’ ๐’๐’—๐’†๐’—๐’ ๐’‡๐’‚๐’“๐’๐’ ๐’Š๐’, ๐’†๐’ ๐’Š๐’ ๐‘ด๐’๐‘ฝ๐’Š๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’ 5 ๐‘บ๐’•๐’†๐’๐’๐’† ๐’ ๐’๐’—๐’†๐’—๐’‚ ๐’†๐’”๐’”๐’†๐’“๐’† ๐’“๐’Š๐’ ๐’๐’•๐’•๐’ ๐’‚๐’ ๐’–๐’๐’‚ ๐’”๐’๐’“๐’•๐’‚ ๐’ ๐’Š ๐’”๐’‘๐’†๐’„๐’„๐’‰๐’Š๐’†๐’•๐’•๐’ ๐’‘๐’†๐’“ ๐’๐’† ๐’‚๐’๐’๐’๐’ ๐’๐’๐’†.Hanno cercato solo uno stratagemma per fare numeri in termini elettorali.

๐— ๐—ฎ๐—ถ ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ป๐—ผ ๐—ต๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ… e tantomeno nessuno ha pensato a figure terze di garanzia per questo eventuale progetto politico nuovo.Ognuno voleva mettere ed imporre il proprio candidato di riferimento.Il mio passo indietro, serviva solo al loro passo avanti!

Insomma si cercava di fare la lotta al sistema di potere crotonese con gli stessi metodi usati fino ad oggi.Tantโ€™รจ vero che una delle motivazioni che mi รจ stata posta, se non la sola, per convincere la lista del movimento a sostenere il leader di turno (perchรฉ il sostegno doveva essere dato prima al leader e poi forse ad un programma) รจ stata la โ€œconvenienza politicaโ€.

La morale della favola รจ che vi verranno a raccontare che loro hanno tante liste a sostegno. Come se questo fosse segno di buon governo!

Invece, ๐—ถ๐—น ๐— ๐Ÿฑ๐—ฆ ๐˜ƒ๐—ถ ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ, ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐˜๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฒ, ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—น๐—ผ๐˜๐˜๐—ฒ ๐—ณ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ ๐—ฒ ๐—ณ๐˜‚๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ, ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ ๐—ณ๐˜‚๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‚๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ.

© RIPRODUZIONE RISERVATA