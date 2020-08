Riprendono le attivitÃ  di rilievo Catasto strade con la Videocar, progetto finalizzato a stabilire il patrimonio della Provincia di Crotone

Riprendono le attività di rilievo Catasto strade con la Videocar, progetto finalizzato a stabilire il patrimonio della Provincia di Crotone

Le attività di rilievo del catasto strade con la videocar seguita dal personale del centro regionale sicurezza stradale con sede a Crotone

Crotone,

giovedì 06 Agosto 2020.

Il progetto ha la finalità di effettuare rilievi stradali finalizzati a stabilire il patrimonio stradale in possesso della Provincia, ed è finalizzato anche ad individuare sui punti critici le problematiche infrastrutturali presenti.

Raccolta dati sugli incidenti stradali, sul traffico, sui lavori pubblici e sul catasto strade, così da avere la possibilità di programmare in modo semplice quelli che possono essere gli interventi infrastrutturali da realizzare sulle reti di competenza.

Il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Giuseppe Dell’Aquila ha partecipato alla prima giornata di lavoro quest’oggi, la campagna di rilievi proseguirà nei prossimi giorni fino al completamento.

All’avvio dei lavori della prima giornata erano presenti oltre al presidente Dell’Aquila, il responsabile del settore trasporti della Provincia di Crotone Fabio Bruno Pisciuneri e il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana di Crotone Francesco Pascuzzo.

Il presidente Dell’Aquila ha inteso ringraziare la Croce Rossa Italiana che ospita nei suoi locali la videocar, consentendo in tal modo alla Provincia di Crotone di avere il mezzo sempre a disposizione sul territorio di Crotone.

