Roma, la piazza si scalda, Friedkin è già idolo: “La nostra liberazione!” C’è pure chi festeggia nudo in balcone… Sui social e nelle radio tifosi impazziti alla notizia della cessione. Il nuovo presidente viene ritratto in volo come Top Gun, Pallotta e Baldini con gli scatoloni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 06 Agosto 2020.

