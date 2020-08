Strategia forex scalping 5 min

Siete interessati a conoscere la strategia forex scalping 5 min?

giovedì 06 Agosto 2020.

E’ quel tipo di strategia da tenere in considerazione per quanto riguarda il trading di tutti i giorni, ovviamente è possibile utilizzarla senza problemi anche nello scalping con time frame a 5 minuti, quindi nel breve periodo per tutti gli appassionati dei piccoli investimenti sul mercato.

Non preoccupatevi non si

tratta di nulla di complicato, anzi la strategia forex scalping 5 min è quella

maggiormente consigliata ai principianti per indici futures e tutti gli altri principali strumenti

finanziari. Al suo interno non vengono utilizzati particolari indicatori, sono

previste sono delle analisi con grafici dei prezzi e l’obiettivo è quello ci

consigliare di inserire le dure rette che delimitano il supporto e la

resistenza.

Ovviamente gli

investitori che hanno una certa esperienza, possono avere anche maggiori

possibilità di riuscita nell’indentificare graficamente un pattem di prezzo e

la relativa formazione. Su questa strategia su internet si trova davvero di

tutto, quindi è meglio comprendere come funzionano le tecniche migliori,

secondo gli esperti molto apprezzate per le opzioni binarie grazie alla

riduzione enorme del rischio.

Cosa serve per la

strategia forex scalping 5 min?

Un programma che permette

di eseguire l’analisi grafica della candele, esistono in rete dei software

gratis come Metatrader e Netstation. Per entrambi il programma è da scaricare e

richiede la registrazione di un account, in alternativa potete sempre farvi

guidare dai broker che vi porteranno alla scoperta di questa strategia con

molta calma ma con possibilità elevate d guadagno.

In questo caso non dovrete

scaricare software per analisi ma valutare i servizi e le promozioni offerte da

ROInvesting. Per utilizzare al meglio la strategia forex

scalping 5 min, meglio optare per la prima ipotesi perché è considerata anche

la più vantaggiosa.

ROInvesting è la variante

che propone le scadenze a 60,90 e 120 secondi, quindi da valutare solo quando

si ha una certa esperienza. Considerate che per entrambi i casi il deposito

minimo si aggira intorno ai 200 dollari e soprattutto il pattem di prezzo che

prendiamo in considerazione viene definito Expasion Brackout, ovvero che si

forma dopo una prolungata fase laterale di mercato.

In seguito

a questa fase, tende a crearsi una long candle deve essere del tipo marubozu,

cioè senza shadow superiore. La long candle deve essere del tipo marubozu, cioè

senza shadow superiore e inferiore (le barre verticali che indicano il prezzo

massimo e quello minimo che la candela ha raggiunto), o con shadow quasi

inesistenti, questa rompe la resistenza e crea un trend forte e deciso.

Solitamente

utilizzando questa strategia, nella prima fase il prezzo si muove all’interno

di un certo range definibile con una linea di supporto e resistenza. Quando

entrare nel mercato? Sicuramente è il momento migliore è quello di fase

laterale, proponendo una lunga e stretta fase di congestione, cercate di

concentrarvi su una coppia forex che può essere legata alle notizie di mercato,

solo in questo modo ci sono ottime prospettive di guadagno.

Divertiti a

sperimentare tutti questi vantaggi e potrete finalmente accedere a tutte le

occasioni di guadagno, proposte da un punto di vista originale e pronto ad

offrire il massimo.

