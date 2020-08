Binotto: “La penalità alla Racing Point? Per noi è in discussione tutta la vettura”

Binotto: “La penalità alla Racing Point? Per noi è in discussione tutta la vettura” Il team principal della Ferrari sulla sanzione al team inglese: “Da capire se è sufficiente, questa è per le prese dei freni e noi abbiamo scritto alla Fia per l’intero concetto di auto. Leggeremo il dispositivo e decideremo che fare” continua […]

venerdì 07 Agosto 2020.

