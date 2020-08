PaquetÃ  Ã¨ un caso: Milan a caccia della soluzione migliore (per tutti)

Paquetà è un caso: Milan a caccia della soluzione migliore (per tutti)

La Redazione24

,

venerdì 07 Agosto 2020.

Paquetà è un caso: Milan a caccia della soluzione migliore (per tutti)

Il brasiliano, che costò 38 milioni, è stato fra i pochissimi che Pioli non è riuscito a rivitalizzare: pedina di scambio, via in prestito o missione recupero?



