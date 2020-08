Juve, non basta super CR7. Champions stregata, Lione ai quarti. E ora cosa succede a Sarri?

Juve, non basta super CR7. Champions stregata, Lione ai quarti. E ora cosa succede a Sarri? Depay gela i bianconeri su rigore, poi sale in cattedra Ronaldo, che prima pareggia dal dischetto e poi segna un gol spettacolare da 25 metri. Ma non basta: il 2-1 qualifica i francesi continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

sabato 08 Agosto 2020.

Depay gela i bianconeri su rigore, poi sale in cattedra Ronaldo, che prima pareggia dal dischetto e poi segna un gol spettacolare da 25 metri. Ma non basta: il 2-1 qualifica i francesi



