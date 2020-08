Giuseppe Palmieri (Osservatore Arbitri): “le tariffe improntate dal commissario per gli impianti sportivi sono uno schiaffo alla popolazione crotonese”

E' quanto afferma nella nota Giuseppe Palmieri (Osservatore Arbitri Italiani)

Crotone,

domenica 09 Agosto 2020.

Le tariffe improntate dal commissario per l’utilizzo degli impianti

sportivi sono da considerarsi uno schiaffo alla popolazione crotonese.

Le società sportive presenti sul territorio devono essere messe in

condizione di operare in regime semigratuito vista l’importanza sociale e

la valenza aggregativa delle stesse. A Crotone non ci sono molte

possibilità per i giovani, se a questo aggiungiamo la negazione di

praticare del sano sport allora decretiamo una agonia sempre più

evidente di questa città . Io stesso da ”osservatore arbitrale’

appartenente ad una associazione sportiva (A.i.A Associazione Italiana

Arbitri) posso senz’altro affermare senza smentita alcuna,

che lo

sport deve essere incentivato in tutti i modi, non osteggiato mettendo

gabelle di qualsiasi tipo. L’amministrazione Comunale ( oggi gestita dai

Commissari) deve tutelare e salvaguardare l’interesse della popolazione

giovanile in modo particolare, non osteggiarne la crescita !

Compito che spero che la prossima amministrazione comunale, possa prendere come impegno sociale.

