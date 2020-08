Oggi a Forlimpopoli la XXIV edizione della Festa Artusiana con il Gal Kroton, Distretto Cibo Crotone, Cooperativa del Maiale Nero d’Aspromonte e Lumakrò

Oggi a Forlimpopoli la XXIV edizione della Festa Artusiana con il Gal Kroton, Distretto Cibo Crotone, Cooperativa del Maiale Nero dā€™Aspromonte e LumakrĆ²

La manifestazione vede la presenza e la partecipazione di molti operatori dellā€™enogastronomia internazionale

La Redazione

Forlimpopoli (ForlƬ-Cesena),

domenica 09 Agosto 2020.

Alla speciale XXIV edizione della Ā Festa Artusiana, che si sta svolgendo aĀ Forlimpopoli in occasione del bicentenario di Pellegrino Artusi il padre riconosciuto della cucina italianaĀ e che si svolgerĆ fino a Domenica 9 Agosto, sono presenti il Gal Kroton,Ā il Distretto del Cibo della Provincia di Crotone con alcuni suoi produttori, la Cooperativa del Maiale Nero dā€™Aspromonte e lā€™azienda LumakrĆ². La manifestazione vede la presenza e la partecipazione di molti operatori dellā€™enogastronomia internazionale e prevede un calendario ricco di eventi culturali ed enogastronomici. Alla Festa sono state invitate solo le aziende che rispecchiano la filosofia e i principi sui quali si basa la manifestazione: buone materie prime, prodotti di stagione e del territorio legati preferibilmente alla cucina di casa, valorizzazione della memoria gastronomica. La CalabriaĀ quindi si presenta con le carte in regolaĀ ed alla grande, infatti nella PIAZZA PELLEGRINO ARTUSI, il cuore pulsante della manifestazione e il luogo di partenza per ogni percorso enogastronomico e culturale, ĆØ stato realizzato uno stand dove sono presenti le eccellenze dei nostri territori, dai salumi ai formaggi, dai vini allā€™olio evo, dai sottā€™oli alle confetture. Intanto un primo successo ĆØ stato raggiunto con la menzione speciale al Distretto del Cibo della Provincia di Crotone e alla Coop. Maiale Nero dā€™Aspromonte ā€œper le molteplici attivitĆ riconducibili ad una visione avanzata e moderna di promozione della cultura del ciboā€

© RIPRODUZIONE RISERVATA