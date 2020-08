Pallavolo Crotone: Quasi ultimato il Tour di “C’è una maglia per te”

Lo rende noto Giovanni Capocasale Team Manager ASD Pallavolo Crotone

La Redazione

Crotone,

domenica 09 Agosto 2020.

Quasi ultimato il Tour di “C’è una maglia per te” promosso dall ufficio comunicazione , delle sirene rossoblu della pallavolo femminile, guidato da Luca Scaccianoce, Benedetta Maone e Salvatore Rizzo che ha portato Giovanni Capocasale e in rappresentanza delle atlete Romina Pioli , a consegnare la maglietta ufficiale a tutte le aziende partners che hanno sostenuto il progetto Pallavolo Crotone nella stagione 2019/2020 nel campionato di Serie B nazionale . La maggior parte delle aziende , riconoscendo l ottimo risultato finale agonistico e la grande penetrazione della comunicazione non solo sui social ma su tutto il territorio nazionale sportivo , ha inteso riconfermare l’abbinamento della propria azienda al “ brand” della pallavolo femminile anche nella prossima stagione 2020/2021 in serie B Nazionale . Grazie all’entusiasmo e non solo di Giovanni Capocasale , deus ex machina della Pallavolo da un trentennio e che negli ultimi anni è riuscito a far avvicinare tanti altri dirigenti , alcuni dei quali stanno dando il loro prezioso contributo in settori nuovi come il marketing e la comunicazione ma anche nella stessa struttura societaria che si è ingrandita ed impreziosita di professionalità che hanno portato la società ad un livello eccellente in tutti i settori organizzativi .Quindi oltre ad avere oggi un immagine positiva , addirittura trasformando il logo delle sirene in un “brand” attraverso un percorso intrapreso qualche stagione fa e che ora inizia a dare i suoi frutti.Nei giorni scorsi è stata grande la gioia e la soddisfazione per la promozione del Crotone Calcio in serie A che ha rilanciato l’immagine della città di Crotone richiamando i fasti dell’antica Kroton dove 2500 anni fa c’erano oltre alle donne più belle ed alle menti più eccelse anche gli sportivi più forti del mondo . Ed è proprio da questo eco delle gesta del Crotone calcio fanno da controaltare la forza sportiva e tecnica delle sirene della pallavolo rossoblu.Questo connubbio ha permesso di coniare questa frase “ Sirene e Squali non temono rivali” che tanto successo sta avendo sui social .Il Team Manager Giovanni Capocasale ha dichiarato grande soddisfazione per aver trovato ampia disponibilità in tanti imprenditori che vogliono sostenere il progetto Pallavolo Crotone tanto che nei prossimi giorni inizieremo a rendere pubblico i nomi delle atlete con le quali abbiamo avuto una serie di contatti .Le prime ufficializzazioni saranno leConferme delle nostre talentuose sirene locali a seguire alcune atlete chiamate da fuori regione che andranno a completare la squadra e renderla competitiva per il nuovo e sconosciuto girone di serie B che comprende Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. La società sta lavorando anche alla costruzione di una ottima squadra under 19 che proverà a candidarsi per la vittoria del titolo regionale e di conseguenza alle finali nazionale, sicuramente l’obiettivo non è facile da raggiungere ma la mano esperta di mister Piero Asteriti riuscirà a raggiungere entrambi gli obiettivi prefissati per questa stagione su entrambi i fronti.Intanto nei giorni scorsi è stata formalizzata l’iscrizione alla Serie B lasciando “ VUOTA” la casella del campo di gara considerato il caos istituzionale per la nuova fase di gestione del Palakro da parte del Comune e di Akrea. La Società deve comunicare ilcampo da gioco ufficiale che dovrebbe essere a Crotone . Se poi i gestori di AKREA decidono che dobbiamo andare a giocare a Ciro Marina o a Catanzaro ce lo facciano sapere subito . Anche se a dir il vero potremmo chiedere ospitalita e montare il campo da gioco nello stadio EZIO SCIDA con una copertura geodetica da montare per ogni partita ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA