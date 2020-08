Umbriatico festeggia i 25 anni di sacerdozio di Padre Santo Pagnotta, domenicano di origine umbriaticese: cerimonia presieduta da Monsignor Panzetta

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Angelo Panzetta, vescovo di Crotone – Santa Severina e prima visita pastorale di Sua Eccellenza

La Redazione

Umbriatico,

domenica 09 Agosto 2020.

Giorno 6 agosto si è svolta ad Umbriatico una importante celebrazione eucaristica per ricordare i 25 anni di sacerdozio del suo concittadino Padre Santo Pagnotta, segretario generale della FacoltĂ Teologica Pugliese di Bari.Â

La

cerimonia è stata presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Angelo

Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Crotone – Santa Severina. Dal suo

insediamento in diocesi, avvenuto lo scorso Gennaio, questa è stata la prima

visita pastorale di Sua Eccellenza. Difatti, si è trattato di un evento molto

importante per la comunitĂ del piccolo borgo crotonese, da un lato la

celebrazione dell’anniversario presbiteriale di un amato concittadino e dall’altro

la tanto attesa visita pastorale del suo Vescovo. Erano presenti altri

sacerdoti di paesi limitrofi.

La

Cerimonia ha avuto inizio alle ore 18:00 circa. Un folto gruppo si fedeli,

capeggiati dai frati dell’Opera Santa Maria della Luce, comunità religiosa che

guida spiritualmente la comunità di Umbriatico, ha accolto l’arrivo del

Pastore. All’arrivo di Sua Eccellenza le campane hanno suonato a festa e la

banda musicale, posizionata sulla scalinata che conduce alla cripta, ha

intonato musiche per accogliere Mons. Panzetta. Erano presenti il sindaco di

Umbriatico Pietro Greco, il sindaco di Verzino Pino Cozza e il Maresciallo

Vincenzo Raimo, comandante della Stazione dei Carabinieri di Verzino.

All’arrivo

in chiesa i presuli sono stati accolti da Padre Edoardo Caruso, parroco di

Umbriatico, il quale ha esposto, sul sagrato della cattedrale, alla venerazione

dei presenti, la Sacra Spina, reliquia antichissima della Passione di Cristo

che lo scorso 25 marzo 2016 ha prodigiosamente sanguinato. Momento molto

toccante ed emozionate.

Durante

l’omelia Sua Eccellenza, Monsignor Panzetta, ha posto l’attenzione su come ogni

ministro di Dio ha la grazia, ma anche la responsabilitĂ di essere un testimone

credibile del mistero pasquale, della morte e della Resurrezione di Cristo,

tale testimonianza si esprime in ogni attimo della vita del consacrato. Ha

sottolineato, poi, che la vita di un consacrato è simile ad un vaso di creta

con mille fragilità , ma è colmo della Grazia di Dio, dono che è messo a

disposizione della comunità , ed è per questo che il 25esimo anniversario è una

festa comunitaria e non del singolo consacrato, motivo per cui tutta la

ComunitĂ deve ringraziare Dio per questo magnifico Dono. Prendendo spunto, poi,

dalla Seconda Lettura, Sua Eccellenza, afferma che la Parola di Dio è simile ad

una lampada che brilla ed illumina le zone scure, così come anche il sacerdote,

con il suo statuto sacramentale, è un uomo della Parola che annunciandola fornisce

una bussola che orienta l’uomo verso il cammino, quindi una lampada per

orientare il popolo di Dio. Ha esortato, infine, la ComunitĂ a pregare per

Padre Santo nonché a chiedere la Grazia di continuare a essere di segno

dell’amore

misericordioso di Dio, la Grazia che Padre Santo sia un testimone del mistero

pasquale di GesĂą; e, che Padre Santo sia una lampada ed uno strumento della

Parola di Dio.

Nel

passaggio conclusivo ha sottolineato la storia millenaria di Umbriatico e di

come il piccolo borgo sia stato protagonista della religiositĂ crotonese

essendo stata per lunghissimi anni una diocesi.

Durante

la cerimonia ha preso la Parola Padre Santo Pagnotta. Nel suo intervento ha

reso Grazie a Dio per averlo scelto ed ha chiesto la forza di essere un vero testimone

del mistero ricevuto. Commosso per festeggiare il suo anniversario nella “sua”

ex Cattedrale di Umbriatico, in mezzo alla sua gente, in mezzo alla sua

comunitĂ di origine, in un spazio a lui molto familiare simile ad una Casa, in

cui ha mosso i primi passi della vita religiosa. Ha ringraziato tutti i fedeli

presenti, i frati dell’Opera Santa Maria della Luce e il coro per aver animato

tutta la celebrazione.

In

conclusione è intervenuto Fra Patrizio Rizzo, dell’Opera Santa Maria della

Luce, comunitĂ religiosa che risiede in Umbriatico, portando i saluti e i

dovuti ringraziamenti da parte di tutta la comunitĂ , la quale, in occasione

della prima visita di Sua Eccellenza Panzetta, ha voluto omaggiare il Pastore

con una mitria di colore rosso, rossa come il sangue che sgorgò dalla Sacra

Spina nel 2016, il dono è stato consegnato dalla Sig.ra Assunta Gentile,

95enne, la piĂą anziana della comunitĂ . Mentre, ha onorato il suo concittadino

con una stola di colore rosso, consegnata da Gabriele Salvati, il fedele piĂą

piccolo della parrocchia, con l’augurio che questa stola possa ricoprire le

spalle del sacerdote nell’affrontare tutte le difficoltà della vita.

Tutta

la cerimonia è stata animata dal coro parrocchiale di Pallagorio – Umbriatico e

dal gruppo del Rinnovamento dello spirito.

Un

ringraziamento particolare è rivolto ai frati dell’Opera Santa Maria della Luce

che da ormai diversi anni gestiscono le parrocchie di Umbriatico, Pallagorio e

Perticaro, per il loro instancabile lavoro, per aver portato luce a queste

remote comunitĂ , per aver dato una nuova vita al seminario di Perticaro e per

il loro magistero svolto assiduamente e con passione tra Umbriatico e

Pallagorio.

Conclusa

la celebrazione, i festeggiamenti sono continuati nell’attigua piazza Vittorio

Venoto dove è stato allestito un lauto banchetto preparato dalle sapienti mani

delle donne di Umbriatico con piatti e prelibatezze tipiche.

Tutta

la comunitĂ si stringe con affetto al suo concittadino Santo Pagnotta con

l’augurio che posso continuare sempre, con la Grazia di Dio, il suo ministero;

e al suo Pastore, Mons. Panzetta, testimone vivente dell’antica diocesi di

Umbriatico, successore di menti illustre che hanno portato splendore e storia

alla comunitĂ umbriaticese.

