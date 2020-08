Cirò Marina, Torre Melissa e Le Castella: Controlli della Polizia sulle spiagge per i falò della “Notte di San Lorenzo” e “Ferragosto”

Controlli per evitare l’abitudine dei Falò e per garantire la corretta osservazione delle misure igieniche

La Redazione

Cirò Marina, Torre Melissa e Le Castella,

lunedì 10 Agosto 2020.

Con

l’approssimarsi delle ricorrenze della “Notte di San Lorenzo” e del

“Ferragosto”, caratterizzate, come di consueto, da un notevole movimento

di persone verso località turistiche, si è reso necessario, alla luce

delle vigenti misure di contenimento dell’emergenza epidemiologia

“Covid-19”, incrementare e sensibilizzare i servizi di vigilanza, sia

degli obiettivi sensibili ritenuti a rischio, nonché lungo le direttive

principali S.S. 106 e S.S. 107 e sulle arterie affluenti e defluenti dai

centri abitati in previsione del prevedibile aumento del traffico

veicolare verso le localitĂ costiere e silane.

Specifica

attenzione sarĂ prestata lungo il tratto costiero piĂą frequentato come

Cirò Marina, Torre Melissa e Le Castella, nello specifico in prossimitĂ

degli stabilimenti balneari e delle spiagge, per evitare l’abitudine dei Falò di Ferragosto,

e per garantire la corretta osservazione delle misure igieniche, del

mantenimento della distanza interpersonale nonché il corretto utilizzo

delle mascherine in tutti i luoghi chiusi e nei posti dove non è

possibile mantenere un’adeguata distanza di sicurezza.

Saranno

assicurate altresì opportune misure di vigilanza presso gli scali

aereoportuali, portuali, al locale scalo ferroviario, al terminal degli

autobus, intensificando la presenza del personale dipendente per

garantire un maggiore controllo dei viaggiatori e per prevenire e

reprimere episodi di illegalità di ogni genere, nonché per arginare il

fenomeno dei “reati da strada”.

Pertanto,

il Vicario del Questore Dr. Paolo Iodice ha convocato, nella giornata

del 7 Agosto u.s., presso la Questura di Crotone, una riunione

tecnico-operativa, alla presenza dei Comandati le locali Compagnie dei

Carabinieri e della Guardia di Finanza di Crotone, del Dirigente della

Sezione Polizia Stradale di Crotone ed i rispettivi Comandanti della

Polizia Locale di Crotone, Isola di Capo Rizzuto e Cirò Marina, al

fine di garantire un piĂą proficuo raccordo delle attivitĂ operative

finalizzate alla predisposizione dei servizi di vigilanza, ordine e

sicurezza pubblica, nonché impartendo puntuali direttive in ordine alla

necessitĂ di adeguare il dispositivo generale di prevenzione al

particolare contesto festivo.

