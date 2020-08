Commissario Costantino interviene su tariffe utilizzo impianti sportivi di Crotone

La nota del Commissario Straordinario Tiziana Costantino

lunedì 10 Agosto 2020.

Trovo

pretestuose, gratuite, inaccettabili ed anche lesive della mia

persona, le dichiarazioni che sono uscite in queste ore espresse

anche dai massimi livelli sportivi provinciali e regionali rispetto

alle tariffe applicate per l’utilizzo

degli impianti sportivi cittadini, PalaMilone, PalaKro e Settore B,

così come vengono riportate dalla stampa e dai media.

Dichiarazioni

esternate, sembra, senza avere l’assoluta contezza di quanto

chiaramente indicato nel provvedimento amministrativo adottato al

riguardo, che si propone non la fine ma la “salvezza” dello sport

nella cittĂ di Crotone nel nome della legalitĂ , delle regole, della

massima diffusione e partecipazione da parte della comunitĂ .

Chi

parla oggi ha forse dimenticato quanto avvenuto nel recente passato

sulla gestione dell’impiantistica sportiva.

Memoria

corta rispetto a questo, visione ridotta per quanto riguarda il

provvedimento specifico.

L’amministrazione

ha chiaramente stabilito per l’utilizzo degli impianti una tariffa

oraria che costituisce la somma di tutti i costi della singola

struttura, comprensiva di utenze, guardiania, manutenzione, come

riportati dal prospetto economico presentato dalla societĂ in house

e approvato dal Comune.

La

tariffa oraria viene ripartita tra tutte le associazioni sportive

vincitrici del bando, che utilizzano nella medesima fascia oraria

l’impianto sportivo.

L’indirizzo

dato ad Akrea in questo senso è stato chiaro.

Akrea

avrebbe dovuto definire con piĂą chiarezza nel bando che piĂą societĂ

possono usufruire contestualmente dell’utilizzo delle strutture e

che pertanto il costo orario deve essere suddiviso tra le stesse

società utilizzatrici dell’impianto nella stessa fascia oraria.

La

trasparenza della Pubblica Amministrazione massimamente nell’offerta

di servizi deve essere chiara ed univoca, onde evitare possibili

rischi di false rappresentazioni che possano portare alla mancata

aggiudicazione della gara.

Ripeto,

trovo gratuito e inaccettabile una speculazione che non è solo

frutto di questi giorni, ma si è protratta da troppo tempo, che non

tiene conto non solo di quanto fatto nel nome della legalitĂ e

dell’interesse collettivo ma che, per moltissimo tempo,

l’amministrazione è stata gravata anche dell’onere di spese

delle utenze e dei costi complessivi di molti impianti sportivi, con

notevoli danni patrimoniali per l’Ente locale, che si sono

riversati sui cittadini.

