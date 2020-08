È l’Ing. Ferdinando Greco il candidato a Sindaco scelto dal Partito Democratico di Strongoli

La notizia è stata ufficializzata a seguito del direttivo riunitosi nella sede del Partito Democratico a ridosso di un proficuo dibattito che ha fatto sintesi, all’unanimità dei presenti, sul prescelto candidato

Strongoli,

lunedì 10 Agosto 2020.

L’ingegnere Ferdinando Greco, 36enne, professore ed autorevole dirigente

del Partito Democratico, è Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Crotone dal 2013.

“Sono onorato” commenta Greco. “il mio partito mi ha dato ampio mandato

di lavorare per l’unità delle forze democratiche ed essere il rappresentante di

un centro sinistra aperto e plurale. Ho una grande passione per la

politica, che mi porta oggi a rendermi pronto e disponibile alla chiamata di

responsabilità che mi viene indirizzata. Nonostante il tempo a

disposizione sia limitatissimo mi metterò subito

a lavoro per cercare di creare le condizioni affinchè nasca una coalizione di

centrosinistra senza tralasciare nessuna delle forze in campo che si vorrÃ

riconoscere nel progetto di cui mi farò portavoce.

In esito della riunione tenutasi oggi, prendo atto della leale e fattiva

disponibilità manifestata dall’assise del direttivo, tenendo ben presente il

rispetto delle linee partitiche suggerite dalla segreteria provinciale, a

sostenere il progetto di rinnovamento che mi vede parte attiva in campo;

in tal senso faccio appello al segretario ed a quegli autorevoli dirigenti del

Partito Democratico che, da quanto appreso dagli organi di stampa, sembra

abbiano fatto scelte personali affinché chiariscano gli evidenti malintesi che

loro malgrado li coinvolgono, atteso che mai e poi mai potrò credere che

davanti ad un progetto quale quello messo in campo oggi, ed a una ritrovata

unitarietà del partito, possano anteporre piccoli interessi di bottega ad una

prospettiva di sviluppo e valorizzazione della comunità Strongolese che per

troppo tempo ha aspettato.

Sosteniamo quindi un

progetto comune ed offriamo alla comunità intera un’alternativa di governo che

richiami i valori fondanti della sinistra e di quelle idee plurali che da

sempre la caratterizzano”

Allargare, coinvolgere la

società civile, ascoltare le persone: deve esistere una visione comune, a

partire dalla necessità di mettere in moto reali percorsi di crescita e

sviluppo per il nostro Paese.

Un volto nuovo per

Strongoli, che incarni i principi della democrazia, della

rappresentatività , della moderazione, della competenza, della legalità e della

trasparenza.

Sono questi i principi

cardine che hanno spinto il Partito Democratico nella scelta del candidato.

Uniti per un nuovo inizio potrebbe essere il

motto dunque, che mette in campo un progetto chiaro che verta su una serie

di punti programmatici che andranno rispettati.

