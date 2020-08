Il Commissario Straordinario estende il diritto di voto domiciliare agli elettori affetti da gravissime infermitÃ

Lo rende noto il Commissario Staordinario

dott.ssa Tiziana Costantino

La Redazione

Crotone,

lunedì 10 Agosto 2020.

Il

Commissario Straordinario rende noto che con legge n. 46 del 7 maggio

2009 è stato esteso il diritto di voto domiciliare, oltre che agli

elettori che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e

vitale da apparecchiature elettromedicali, anche gli elettori affetti

da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in

cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto

pubblico che il Comune organizza in occasioni di consultazioni

elettorali per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento

del seggio elettorale.

L’elettore deve far pervenire al sindaco

tra martedì 11

agosto e lunedì 31 agosto 2020

una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il

voto presso l’abitazione in cui dimora per le elezioni amministrative

e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

La

dichiarazione dovrà indicare l’indirizzo dell’abitazione, un

recapito telefonico e dovrà essere corredata dalla certificazione

sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dal competente

organo dell’azienda sanitaria, in data non inferiore al 45° giorno

antecedente la data della votazione e con una prognosi di almeno 60

(sessanta) giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato

medesimo, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale

da apparecchiature elettromedicali

