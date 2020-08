Torna a schierarsi dalla parte dei cittadini il movimento Crotone è dei crotonesi

Deciso a presentarsi alla prossime elezioni amministrative con una propria lista in sostegno del candidato sindaco Danilo Arcuri

La Redazione

Crotone,

lunedì 10 Agosto 2020.

La decisione riprende la scia di un’onda lunga, quella

delle battaglie per il nostro territorio che il movimento guidato da Pietro Infusino, figura storica

dell’ambientalismo cittadino, ha intrapreso dapprima con la realizzazione del

progetto “Eni a Capo Colonna per estrarre metano e petrolio” e la contestuale occupazione

simbolica del promontorio Lacinio del 25 settembre 2011 da parte

degli Attivisti Occupazione Impianto Eni: la multinazionale era pronta a

perforare nell’area archeologica di Capo Colonna. Due giorni dopo la

questione, prima d’esser avvolta nell’oblio, giunse finalmente in Consiglio

comunale e l’allora primo cittadino, Peppino Vallone, dovette ritirare gli atti

di concessione, in forma di autotutela. Non sono le uniche zone grigie contro

cui si è speso il movimento, sorto spontaneamente dall’impegno dello stesso

Infusino e di tanti crotonesi d’ogni età , talvolta di diverso sentimento

politico. Sempre a tutela della salute dei cittadini, come non citare la

pressante richiesta, quantunque inascoltata, di accelerare i tempi sull’annosa questione

della bonifica, certificata nella trasmissione Rai “Uno mattina” pure dalle

parole di

Stefano Laporta, presidente dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale); ancora, la divulgazione, e la dolente analisi, dei

risultati dello Studio Sentieri sono un altro emblema delle battaglie di Crotone è dei Crotonesi. Nel solco della

attenzione e salvaguardia dell’ambiente che ci ospita tutti, priorità sancita

anche dall’enciclica Laudato si’ dell’attuale

pontefice, nonché di una rinnovata attenzione per le sacche di marginalità che

purtroppo la nostra cittĂ conosce, il movimento (che a breve presenterĂ la

propria lista alla cittadinanza) ha deciso di convogliare il proprio appoggio

verso l’architetto Danilo Arcuri, affermato professionista e persona capace,

guidata dall’amore per la nostra città . La lista di Crotone è dei crotonesi ha scelto i propri candidati, come afferma

Pietro Infusino, “tra le migliori risorse umane che hanno deciso di spendersi

per il territorio”.

Spazio,

dunque, al mondo delle professioni, dell’ecologismo e degli animalisti; ma

anche a tanti giovani e studenti universitari che non intendono implementare la

fuga dei cervelli ma rimanere nella bellissima Crotone, giĂ teatro dei loro

primi impegni. La nostra meglio gioventĂą.

© RIPRODUZIONE RISERVATA