9 turisti sorpresi ad attraversare i binari sulla ferrivia jonica: sanzionati dalla Polizia di Stato

E’ accaduto sui binari sulla tratta ferroviaria Locri- Brancaleone- Roccella Jonica

Comunicato della Polizia di Stato

Reggio Calabria,

martedì 11 Agosto 2020.

L’avvento dell’estate e il maggior afflusso

di turisti presso le più note località del litorale calabrese comportano

inevitabilmente l’aumento di una serie di indebiti comportamenti, quali

l’attraversamento dei binari, che potrebbero dar luogo a conseguenze tragiche.

Pertanto, nell’ambito dell’implementazione

dei controlli lungolinea volti ad evitare l’indebito attraversamento dei binari

da parte dei turisti, personale del Posto Polfer di Locri, nell’ambito

dell’operazione denominata Rail Safe day, ha effettuato una serie di controlli

sulla tratta Locri – Brancaleone – Roccella Jonica, teatro di incidenti

ferroviari mortali legati a comportamenti scorretti,l’ultimo dei quali avvenuto a Roccella Jonica lo scorso anno.

Durante i servizi sono stati sanzionati 9

utenti, che preferivano utilizzare passaggi abusivi per accedere in spiaggia e

non i previsti e prescritti sottopassaggi.

La Polizia Ferroviaria coglie l’occasione per

sensibilizzare circa l’importanza dell’uso dei sottopassaggi e del rispetto delle

regole per garantire la tutela della propria e dell’altrui incolumità .

© RIPRODUZIONE RISERVATA