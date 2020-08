Akrea, l’ingegnere Salvatore Frandina Ã¨ il nuovo responsabile dei servizi esterni

Akrea, l’ingegnere Salvatore Frandina è il nuovo responsabile dei servizi esterni

Ha assunto oggi l’incarico dopo essere risultato vincitore della selezione pubblica terminata lo scorso ottobre

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 11 Agosto 2020.

Un difficile impegno che l’ingegnere

Salvatore Frandina porterà avanti nel migliore dei modi, è convinzione unanime,

grazie al curriculum in suo possesso.

I cittadini aspettano da tanto

tempo di vedere una Città igienicamente vivibile e priva di rifiuti di ogni

genere sparsi lungo le vie, senza erbacce alte lungo i marciapiedi, cassonetti

che si svuotano di continuo, e rifiuti solidi urbani che non rimangono a

ridosso dei cassonetti per lungo tempo. Tutto questo fa di Crotone la Città tra

le più sporche d’Italia. In questo periodo in cui si vivono giornate calde per

effetto dell’estate e qualche turista ha fatto la sua comparsa, non è un bel biglietto

da visita fare notare strade invase da spazzatura di ogni genere. Con l’assunzione

dell’ingegnere Salvatore Frandina, Akrea pone le condizioni affinché Crotone

cambi volto e si restituisca ai cittadini una Città igienicamente vivibile.

L’ingegnere Salvatore Frandina ha assunto oggi

l’incarico di responsabile dei servizi esterni di Akrea, dopo essere

risultato vincitore della selezione pubblica terminata lo scorso ottobre.

Catanzarese di nascita ma originario di S.Mauro

Marchesato, 43 anni, Frandina ha conseguito la laurea in ingegneria

gestionale presso l’Università della Calabria e ha maturato significative

esperienze professionali presso alcune tra le più importanti realtà regionali

nel settoredei servizi ambientali e dell’igiene urbana

E’ stato direttore tecnico

nella Ambiente & Servizi Catanzaro Spa, società attiva fino al 2012

nel comparto della gestione dei rifiuti in ventisei comuni dell’Ato 2.

Precedentemente ha svolto mansioni di carattere tecnico-gestionale

nella V&V Consulting e in Salvaguardia Ambientale, entrambe

aziende del gruppo Vrenna di Crotone.

In tempi più recenti si è anche

occupato, con la società Si.Eco Spa di Triggiano (Bari), dell’organizzazione

del servizio integrato di raccolta rifiuti porta a porta nei comuni

di Catanzaroe Gimigliano.

Nel giorno del suo insediamento,

Frandina ha incontrato i capisquadra di Akrea con i quali ha fatto il punto

sull’organizzazione dei servizi di igiene svolti della società in house.

All’ingegnere Frandina gli auguri di

buon lavoro, unitamente alle migliori soddisfazioni professionali, da tutto il

personale di Akrea.

